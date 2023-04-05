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Beyaz Gazete
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İYİ Parti'de yaprak dökümü! Bir istifa haberi daha geldi...

Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İl Genel Meclisi'nin nisan ayı 3. birleşimi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Erbay, partisinden istifa ettiğini kaydederek, başka üyelerin de partiden istifa edeceğini savundu.

İYİ Parti'de yaprak dökümü! Bir istifa haberi daha geldi...
Ekleme: 5.04.2023 - 18:06 Güncelleme: 5.04.2023 - 18:16 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de yaprak dökümü! Bir istifa haberi daha geldi...
İYİ Parti'de yaşanan olayların, Millet İttifakı'na da zarar verdiğini ifade eden Hüseyin Erbay, şu ifadeleri kullandı:

'Biz İYİ Parti'de demokrasiye inanarak bu yola çıktık. Seçimle gelen seçimle gider, sandıktan çıkacak il başkanına saygı duyarak göreve devam edecektik. Bu partide demokrasinin olmadığını, Meral Akşener'in bu partide görev yetkisinin kalmadığını, başkaları tarafından İYİ Parti'nin yönetildiğini anladık. Bugüne kadar partide görev yapmış arkadaşlarımızın, benim istifamla bu işin biteceğine inanmıyorum. Benden sonra da istifalar gelecektir. Parti tüzüğünden çıkmıştır. Arkadaşlarımızın emekleri burada hiçe sayılarak, genel merkezde bir il genel meclis üyesinin, belediye meclis üyesi olmanın önemli olmadığını anladığımız için partiden istifa ediyorum.

Bu kadar çabaya, bu kadar istenilen çalışmaya karşı İYİ Parti'nin troller tarafından ele geçirildiğini anladığım için bu Millet İttifakı'na da zarar vermiştir. Genel Başkanın masaya oturması, masadan kalkması bu şekilde kurmayların yönetilmesiyle ilgili rahatsızlık duyduk. Kınama olarak İYİ Parti'den, il genel meclis üyesi olarak kendi partimden istifa ediyorum.'

Erbay, Edirne İl Genel Meclisi üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, istifa dilekçesini İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'e teslim etti.

Geçmiş de siyasette bazen istifaların yaşanabileceğini dile getirerek, 'Buna göre İl Genel Meclisimizde 15 Cumhuriyet Halk Partisi, 11 AK Parti, 1 İYİ Parti ve 1 Bağımsız meclis üyesi olmuştur. Çalışmalarımıza buna göre devam edeceğiz.'
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