İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu gerçekleştirdi. Beyoğlu başta olmak üzere Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 30 kilo 108 gram metamfetamin, 11 kilo 243 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubinica, 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 10 gram esrar maddesi, 14 kilo 700 gram likit kimyasal madde, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 7 tabanca, 2 AK-47 otomatik tüfek, 1 pompalı tüfek, 115 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.