  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da kimyasal atık baraja karıştı

Arnavutköy'de yol kenarına dökülen kimyasal atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Ekipler, çevreye duman ve koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı.

Ekleme: 5.04.2023 - 10:59 Güncelleme: 5.04.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kimyasal atık baraja karıştı
Arnavutköy'de yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, çevreye duman ve koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı. Kimyasal maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi.

Hacımaşlı Mahallesi'nde yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Kimyasal maddeden dolayı mahalle sakinleri de büyük tedirginlik yaşarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda zarar gördü. İhbar üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün'e bağlı Çevre Denetim Ekipleri harekete geçti. Çevreye duman ve kötü koku yayan atıktan numune alınarak inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda, atığın ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu belirlendi.

MOBESE VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Öte yandan alandaki atıklar kaldırılarak bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderilecek.

'KOYUNLARIN AYAKLARI, AĞIZLARI YARA OLUYOR'

Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, “Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine ortada' dedi. Kaçak döküm yapılan alan ve suya kadar ulaşan kimyasal madde havadan da görüntülendi.

İstanbul'da kimyasal atık baraja karıştı

İstanbul'da kimyasal atık baraja karıştı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Uçuşlar kapatıldı!
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı