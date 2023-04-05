Hırsıza sıktığı 2 kurşun İYİ Parti binasına isabet etmişti! O şantiye şefi konuştu...

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; olayın, saldırı değil, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimini engellemek adına, inşaat bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş açması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.Konusu geçen şantiyenin şefi CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'a şu açıklamalarda bulundu: Ben normalde rutin olarak 18.30'da iş yerime geldim. Dışarıya çıktım. Şantiyeye geldim ve gündüz de bir hırsızlık olmuştu. Çalınan parçaları aşağı atmışlardı. Telin arkasından alıp götürmek için. Olay gecesinde mesai saatim dolmak üzereydi. 18.45 gibi eve geçtim iftar yapmak için. İftardan sonra arkadaşlar aradı takır tukur ses geliyor diye. Ben de her ihtimale karşı ruhsatlı silahımı aldım. Çünkü burada uyuşturucu kullananlar oluyor. Baktım şantiyeye geldim bir sıkıntı yoktu. Bir baktım tekrar yukardan tak tuk ses geldi. Parça almışlar yine. Havaya ateş açtım 3 ya da 4 el korksunlar diye. Yanlarına da fazla yaklaşamıyorum. Uyuşturucu kullanıyorlar. Sonra oradan ateş edince beni kaale dahi almadılar. Burada 2,3 el yine ateş ettim. Sonra molozların üzerine düştüm zaten. Kafamı yere çarptım. Sonra ateş ettim. İYİ Parti'nin tam önünden aşağı iniyorlardı. Teli de yırtmışlar oradan kaçıp gidiyorlar. Bertaraf etmek için ettim. Gece yarısı zifirikaranlıktı zaten düştüm. Hem sağdaki hem soldaki korksun diye. Farklı yönlere kaçtılar. Kaçan hırsızların üzerine ateş etmedim. Ben 2 senedir burada çalışıyorum İYİ Parti ile bir husumetim yok. Benim böyle bir niyetim olsa neden ruhsatlı silahla böyle yapayım. Ertesi gün gelen polislere her şeye anlattım.'İYİ PARTİ'YE GİDİP ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM'Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Bir sürü eş dost arkadaşım var Mersinli kirvelerim var İYİ Partili. Utanıyorum, mağdurum, kimsenin yüzüne bakamıyorum. Neredeyse bu memleketi bırakacağım. Ben bir şey yapmadım. Benim hayatta hiçbir siyasi ile bağlantım yok. Ben sabah işime gelirim akşam evime giderim. Özür dilerim bir çiçek alayım partide özür dileyeyim. Mağdurum, müşkül durumdayım. Bu kasti bir şey değil. Yanlışlıkla yapılan bir şey. İYİ Parti tarafına mermi gider gitmez aklımın ucundan geçmezdi. Kabul ederlerse bir çiçek alıp gidip özür dilemek isterim. Ailem çok üzülüyor.Karanlık olduğu için hırsızların yüzünü görmedim ve bere takıyorlar. Geceleri burası zifiri karanlık oluyor.