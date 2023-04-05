Depremzedeler yardım bahanesiyle 3.7 milyonluk vurgun yapmaya çalıştılar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir minibüs takibe alındı. Genel Müdürlük ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü operasyonda, şüpheli araç Kapıkule Gümrük Sahası'na geldiğinde kontrol edilmek üzere X-Ray taramasına sevk edildi. Taramadan önce minibüsteki kişiler, araçta kaçak veya yasak eşya bulunmadığını, depremzedelere yardım malzemesi taşıdıklarını söyledi.Şüphelilerin beyanı sonrası X-Ray taramasından geçirilen araç, ardından fiziki kontrole tabi tutuldu. Kolilerin üzerinde bebek maması, yetişkin bezi, ıslak mendil, iç çamaşırı gibi yazılar olduğu görüldü. Bazı kolilerin ise üzerinde herhangi bir ibare bulunmadığı ve diğerlerinden daha ağır olduğu anlaşıldı. Koliler açılıp detaylı arandı. Çok sayıda kolinin içinde yüklü miktarda akıllı telefon ekranı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu telefon ekranlarının beyan edilen eşya listesinde yer almadığı görüldü. Operasyonda 19 kolide toplam 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi. Olayla ilgili, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kaçak eşyaya el konuldu. Ele geçirilen ekranların 3 milyon 730 bin lira değerinde olduğu belirlendi.