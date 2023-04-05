  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı

İYİ Parti binasına isabet eden mermiye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Hadi oradan be hadi, çok beklersin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin "Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Ekleme: 5.04.2023 - 12:48 Güncelleme: 5.04.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Karşı olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'dan umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti binasına isabet eden mermi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.

Olayla ilgili devam eden soruşturmada silahın balistik raporu ortaya çıktı.

Yapılan balistik incelemede kurşunun inşaat bekçisi M.E.'nin kullandığı silahtan çıktığı belirlendi.

Erdoğan: Özür dileyemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin 'İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir. Onun için 14 Mayıs çok önemli.' açıklamasında bulunmuştu.
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi özür dilemedi.

Özür dilemedi
Akşener şu ifadeleri kullandı;

'Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma bir bu günlere öyle kolay gelmedik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım' sözlerine de cevap veren Akşener, Yedili Masa'nın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürümesini görmezden gelerek 'Ben kiminle uğraşacağımı, çok iyi bilirim. Mesela ben; Teröristin mektubunu, devletin televizyonunda okutanlarla uğraşırım.' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Uçuşlar kapatıldı!
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı