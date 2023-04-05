Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı

Karşı olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterildiği Yedili Masa'dan umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti binasına isabet eden mermi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.Olayla ilgili devam eden soruşturmada silahın balistik raporu ortaya çıktı.Yapılan balistik incelemede kurşunun inşaat bekçisi M.E.'nin kullandığı silahtan çıktığı belirlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin 'İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir. Onun için 14 Mayıs çok önemli.' açıklamasında bulunmuştu.Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi özür dilemedi.Akşener şu ifadeleri kullandı;'Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi, çok beklersin. Sakın unutma bir bu günlere öyle kolay gelmedik.'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım' sözlerine de cevap veren Akşener, Yedili Masa'nın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürümesini görmezden gelerek 'Ben kiminle uğraşacağımı, çok iyi bilirim. Mesela ben; Teröristin mektubunu, devletin televizyonunda okutanlarla uğraşırım.' dedi.