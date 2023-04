Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...“Bakıyorum papatya çayını, Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘iç' diyen Meral Akşener'in temayül yoklamalarına Bence, herkese girişte papatya çayı dağıtsa iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü, tekme tokat herkesin birbirini dövdüğü, çok ciddi şiddet olaylarının çıktığı, bazı yerlerde görsel olarak görmediğimiz ama silahların konuştuğu durumlar dahi söz konusu olduğu söyleniyor İYİ Parti'de. Bazılarının araçlarla adam getirdiği ve bu adamlar vasıtasıyla birbirlerine gerçekten ciddi baskılar uygulandığı bir takım kişilere gibi konuşmalar var. Ama tabi dediğim gibi bunların papatya çayı içmesi lazım öncelikli olarak. Ondan sonra gelip cumhurbaşkanımıza böyle tavsiyelerde bulunmaları lazım. Rezene de işin başka bir boyutu. Özellikle son sürecin içerisinde İYİ Parti'de çok ciddi bir oy kaybı var. Bunu zaten seçimin sonunda hep birlikte göreceğiz. Ben İYİ Parti'nin çok gerilerde kalacağını düşünüyorum. O yüzden bunun vermiş olduğu bir hazımsızlık da var tabi. Bunların hepsinin farkındalar. İYİ Parti'nin yaptığı anketlerde çok ciddi moral bozuklukları ortaya çıkıyor.”“Zaten Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar her rakibini, kendi yanındakiler dahil olmak üzere, biliyorsunuz bu sinsi gülüşü ve onun altından yaptığı hareketlerle, o kişileri hep maç dışı bıraktı. Yine aynı şekilde bugün şimdi Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na verdiği sözleri tutmayacağı söyleniyor.”“Ahmet Davutoğlu'nun anketlerde 0.1 çıkmadığı söyleniyor şuan da. Gültekin Bey'in onu geçebilme durumu var. Siz böyle bir durumun içerisinde bunlara 20-25 tane milletvekilliği vermeye kalkarsanız, CHP örgütleri de otomatik olarak, ‘ Bir dakika arkadaş, 0.1 oyu olan kişi geliyor partiye, 20-25 tane milletvekilliği istiyor. Bunların haddine mi?' diyor. Bu tür konuşmalar var. Böyle bir durumun içerisinde, CHP'nin teşkilatlarının bu anlamdaki söylediği söze aslında hak vermek lazım değil mi? Niçin? Yıllarca çabalıyorlar, beş yıl geçiyor, il ve ilçe teşkilatlarında para harcıyorlar, emek veriyorlar, eşleriyle görüşmüyorlar. Bu tüm siyasi partiler için geçerli. Sonra 0.1'in altında bir siyasi parti geliyor ve 20 tane milletvekilliği alıyor. Bu doğru mu? Tabi ki millet üzülüyor, CHP örgütleri bu anlamda köpürüyor. Kılıçdaroğlu'nun tabi CHP örgütleri üzerinde hakimiyeti yüksek. Ama işte CHP'lilerin hakkını yedirecek mi yedirmeyecek mi bunu da sürecin içerisinde göreceğiz.Ali Babacan'da hadi 0.1 almasın da 0.3, 0.4 alabilir diyorlar. Şimdi 25 milletvekili dediğiniz hakikaten çok büyük bir rakam. Bir grup kurulmasından bahsediliyor. Benim bildiğim ‘3-4 tane vekil verip geçecek' diye bir söylenti var. Şimdi bu masayı dağıtır mı bunlar dağıtmaz mı? Bu da çok enteresan bir durum. Masayı dağıtmadılar diyelim. 20 tane vekil verildi, ‘dağıtmayalım' dediler. Bu sefer CHP örgütleri dağılacak. Kılıçdaroğlu için çok da kolay değil.”MUHARREM İNCE CHP'YE GERİ DÖNEBİLİR!“Muharrem İnce'nin bu sürecin içerisinde Kılıçdaroğlu'nu, bu çıkışıyla zorladığı da ortada. Zaten Kılıçdaroğlu'nun vereceği bu kararda da bence Muharrem İnce'nin de etkisi var. Düşünün 20 tane milletvekilliği verdi bunlara. Benim görüşüm seçimden sonra bir kayıpla karşılaşacak Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın İnce, ‘Ey CHP örgütleri sizin bütün adamlarınızı yedirdi bu 0.1, 0.2'lere' demeyecek mi? Bence İnce'nin önümüzdeki sürecin içerisinde tekrar CHP'ye geri dönüp, buradan kendi açısından bir başarı elde edip, CHP genel başkanlığı yarışına tekrar girebilir? Bununla tekrar karşılaşabiliriz. Bence Sayın İnce'de bunun hesabını yapıyor önümüzdeki sürecin içerisinde.”“Şöyle bir kelime söyledi Sayın İnce, ‘A şıkkı var, b şıkkı var ama c şıkkı olsun istemiyorlar.' Haklı... Şimdi, Sinan Oğan'da aday. Başka kişilerde aday olarak çıkabilirlerdi. Burada bir demokrasi var. CHP kültüründe bu var. Onlardansanız her zaman iyisiniz. Onlardan değilseniz dünyanın en kötü insanısınız. Bakın seccade konusu var. Bu kadar fütursuzca, bu kadar saçma sapan şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu savundular ki bunu anlamak mümkün değil.”KILIÇDAROĞLU SECCADEYE AYAKKABISI İLE BASTI!“Bakın zaten kabul gören bir görüntü değil. Çok saygısızca yapılan bir hareket. Ama ben burada başka bir taraftayım. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu yanlışlığı savunan bir cenah var. Seccadeye bunun üzerine hakaret etmeye çalışan bir ekip var. AK Parti, toplumla barışık bir şekilde Türkiye'yi ileriye doğru götürürken, Togg'u üretirken, uçaklar üretirken, helikopter, tank üretirken, nükleer santral, çıkan doğal gaz gibi işlerle uğraşırken, daha bir şey üretmeyi bir kenara bırakalım, bütün bir toplumun saygı duyması gereken, bizim seccademize duyulacak olan saygıyı daha gösteremeyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Şimdi ayakkabı ile buraya basıyor. Zaten hepsi ayakkabılı... Buraya insanlar namaz kılmak için seccade sermişler. Benim esas sorduğu soru şu... Toplum ikiye ayrıldı bu noktada. Bir grup, ‘Bu mesaj vermek için yapılan bir hareket.' diyor. Bir grup da, ‘Arkadaş biz sana ülkeyi teslim edeceğiz. Benim adamlarım var bu ülkeyi çok güzel yöneteceğiz diyorsun.' diyor. Hadi Sayın Kılıçdaroğlu görmedi, ‘Sayın Genel Başkanım seccadeye basıyorsun.' diyen bir tane adam yok yanında.İnsan, ‘Bu kadar hepsi burada durup da, seccadeye yapılan hareketi gördükleri halde bir kişi bunu fark etmez mi?' diyor. Hadi bunu fark etmedin. Hep aynı pozda fotoğraf çektiriyor. Bu da çok enteresan. Hadi birinci de görmediniz. İkincide de mi görmediniz? Sonra baktım üçüncüde de görmemişler. Yani seccade üzerine basarak bir fotoğraf alanı oluşturmuşlar kendilerine.”NEVŞİN MENGÜ'DEN SECCADE' FETVASINevşin Mengü'nün açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “Nevşin Mengü sanki sahura doğru programının sunucusu çıkmış fetva veriyor hanımefendi. Mengü, ‘İslamda tek kutsal olan Allahutaala'dır.' diyor. Allahutaala tabi ki kutsaldır ama Kur'an da kutsaldır. Bilmiyor yani. Bunlar kendi kafalarına göre konuşmak için çıkıp konuşuyorlar. Neymiş, ‘Camiye bile gerek yok.' diyor. İyi, camileri kapatalım o zaman. Böyle saçma bir anlayış olabilir mi? Bakın, bunlar körü körüne savunuyorlar. Bağnaz, gerici, yobaz dediğiniz kitle bunlardır. Bilir bilmedikte şekilde, sırf ‘Kılıçdaroğlu'na zarar gelecek' diye olmadık bir şeyi savunmaya kalkıyorlar. Kardeşim sen hangi ülkede yaşıyorsun? Bu ülkenin insanları, bir kız tarafı erkek tarafına çeyiz götürürken çeyizin içinde seccade olur. Bunu bilmiyorsunuz daha. Bizim için seccadenin böyle bir önemi var. Seccade dediğin, bizim namazımızı kıldığımız, secde ettiğimiz yerin temiz, güzel bir alan olmasını bize anlatan bir şeydir seccade. Bunlar kalkmışlar, neymiş efendim, ‘bir halı parçasıdır'diyorlar. Bizim ülkemizde Uşak, Sivas, Bergama, Milas, Konya, bu bölgelerimizde seccade ile ilgili çok ciddi bu işin sanatkârları var. Bunların hepsini yok sayan, ‘Bir halı parçasıdır, nedir ki bu?' şeklinde bir konuşmayla karşı karşıya geliyoruz.Kılıçdaroğlu, ‘Ben özür diliyorum.' demiş. Siz de deyin ki, ‘Yaptığı hataydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun.' Bu konuyu açtıkça açıyorlar.” dedi.KILIÇDAROĞLU: HAK GELECEK BATIL ZAİL OLACAK“Erbakan'ın sözü' diyor. Erbakan'ın sözü değil, ayet. Erbakan hocamız bu ayeti çokça kez dile getirirdi ama bu ayet. Bunu bilmiyor. Bu konuyla ilgili de orada Saadet Partililer alkışlıyor. Sayın rahmetli Erbakan hocamın cezaevine girmesi için gidip imza verenlerden birisin. Hangi yüzle geldin Saadet Partililerin içerisinde konuşuyorsun? Peki o Saadet Partililer hangi yüzle alkışlıyorsunuz? Erbakan hocamı içeriye attırmaya çalışanları siz alkışlıyorsunuz.”KILIÇDAROĞLU: CENNET KADINLARIMIZIN AYAKLARININ ALTINDADIR“Cennet anaların ayaklarının altındadır. Bilmiyor... Bilmediğiniz bir konu da konuşmayın. Kendinize böyle göstermek zorunda değilsiniz. Bu ülkeye ne vereceksiniz? Toplum bunu bekliyor. Siz, bu ülkeye neler yapacaksınız? Bir projelerinizi anlatın. Her geldiği yerde anlatmaya çalışıyor. Hepsini de birbirine karıştırıyor.”KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI!“At yalanı millet inansın. Böyle bir saçmalık olamaz. Bakın her seferinde aynı şeyi yapıyor. Asrın felaketi olarak adlandırdığımız, o büyük depremin sonucunda vatandaşlara da böyle yalanlar atarak sözler veriyor. Hiç birini yapmayacak iktidara gelirse. Selle ilgili bir şey söylemişsin yapmamışsın. Sayın cumhurbaşkanı Van'da, Bingöl'de, Düzce'de, Afyon'da yapmış. Şimdi bunları yapan bir cumhurbaşkanı var bir de yalan atıp sonra yapmayan bir cumhurbaşkanı adayı var.”KILIÇDAROĞLU YÜZDE 40 SÖZÜNÜ YUTTU!“CHP bu konuda çok zengin bir parti.' dediniz. Mustafa Sarıgül'ü yediniz, Muharrem İnce'yi de yediniz. Hepsini attınız parti dışına. Hani yüzde 40 alamazsanız gidecektiniz. Niye gitmediniz Sayın Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'nun söz yok, havada. Yok olup gidiyor.”İŞÇİLERE VERDİĞİ NAMUS SÖZÜNÜ UNUTTU!Kılıçdaroğlu'nun, ‘Hiç kimseyi işten çıkartmayacağız. Namus sözü veriyorum.' söylemlerini hatırlatan Gökçek, “İBB'de 10 binin üzerinde işçi kardeşimizi işten çıkarttı. Hani nerede namus, şeref sözün. Ben Kılıçdaroğlu'na böyle hitap etmek istemem ama kendisi diyor ‘namus, şeref sözü' diye. Şimdi nerede bu söz? Uçtu gitti. Şimdi neyi amaçlıyorlar biliyor musunuz? Gazetecilere konuşuyor. ‘Geldiğimiz gün, valiler, kaymakamlar, herkesi bir anda değiştirip bir sistem getireceğiz.' diyorlar. Şimdi amaçları askeri göndermek. TSK'dakini atmak. Şuan da polisi göndermek, memuru işten çıkartmak. Niye? HDP'li arkadaşları var. Bunları koyacaklar. Bunlar için bekliyorlar. İşte Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmadığının bir tanesini daha gösterdim.”KILIÇDAROĞLU: SÖZÜNÜ TUTMAYANA OY VERİLMEMELİ“Ben de Kılıçdaroğlu'nu bu konuda alkışlayanlar arasındayım. Bir politikacı verdiği sözü tutmuyorsa ona oy vermeyeceksin kardeşim. Sayın Kılıçdaroğlu siz verdiğiniz sözleri tutmadınız. O yüzden size bu millet ‘Bay bay Kemal' diyor. Yani sizin artık bu süreden sonra, bu işi yapacağınıza kimse inanmıyor. Buna İYİ Partililer de inanmıyor. Size Meral Akşener de inanmıyor. Oyları düşüyor diye mecburen sizin yanınıza geldi. Hangi İYİ Partili ile konuştuysam size oy vermiyor Kemal Bey. Bakın bunu seçim sonunda göreceksiniz. Kimse inanmıyor. Bu kadar vaat verip vatandaşı kandıran bir kişiye oy verilir mi?”HDP SEÇİM BİLDİRİSİNİ AÇIKLADI!“Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar vereceklerini düşündükleri ya da konuşmadıkları bir konuyu HDP aday çıkartmayıp desteklerken çıkıp böyle konuşur mu? Demek ki Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir anlaşmaya vardılar. Benim kanaatim bu. Eğer bir anlaşmaya varmamış olsalar bunlar çıkıp rahatlıkla bunu söylerler mi? Kılıçdaroğlu bir tepki gösterse ortalık gerilir. Ama bu konudan dolayı hiçbir korkuları yok. Niye? ‘PKK silah bırakmaz, IŞİD'le savaşıyor.' diyen bir Kılıçdaroğlu var. ‘YPG bize mi saldıracak' diyor Kılıçdaroğlu. ‘YPG bir terör örgütü değildir.' diyor Kılıçdaroğlu. CHP, Irak ve Suriye tezkerelerinde HDP ile birlikte ‘hayır' oyu vermedi mi? Verdi. Şimdi de ‘Bu bölgelerde ki operasyonlar duracak.' diyor. Zaten CHP böyle bir tavır sergilemişti. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Peki bizim orada şehit olan bu kadar Mehmetçiğimiz, mücadele edenlerimiz, bu ülkenin o bölgede ülkenin refahını artırabilmek için, ülkenin güvenliği için yapılan operasyonlar için harcanan paralar, ülke ekonomisi, canlarımız ne olacak? Sırf Kılıçdaroğlu makama otursun. HDP de onun şakşakçılığını yapsın diye biz bunlardan vaz mı geçeceğiz? Diyanet işleri kapatılacakmış, inanç işleri olacakmış. Niye kapatılıyor? Diyanet'le derdiniz ne?”SEÇİM BEYANNAMESİNDE SKANDAL ‘ÖCALAN' ÇAĞRISI!“Özerklik getireceğini zaten Kılıçdaroğlu söylüyor. Bunu inkar etmiyor ki. Bu şekilde de onlar bulundukları bölge ile ilişkili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgeyi Kürdistan olarak ilan edip, yerel yönetimlerde özerklik meselesiyle birlikte vali, kaymakam, emniyet, jandarmayı tamamen kendilerine bağlayıp, ülkeyi maalesef çıkmaz bir durum içerisine götürmek istiyorlar. Bu açık olarak böyle. Kılıçdaroğlu buna ses etmez. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a kolaylıklar verecek, onu dışarıya çıkartmaya çalışacaklar. Böyle bir şey olabilir mi bu ülkede? Böyle bir şey yapmaya çalışan hangi hükümet olursa olsun bedelini ağır öder. Bizim ülkemizde on binlerce şehit olacak, çocukları ve kadınları öldüren bir terör örgütünün liderini dışarı çıkartmaktan bahsediyorsunuz. O zaman neler olduğunu görürsünüz Türkiye'de. Kimse bunu yapamaz. Kimsenin de bunu yapmaya hakkı yoktur.”