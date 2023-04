Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Emeklilerle iftar buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...İsrail polisinin terör eylemleriyle Filistinli Müslümanları hedef almasından üzüntü duyduğumuz ifade etmek istiyorum. İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum.'TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'Dünyanın birçok yerinde emekliler ölüme terk ediliyor. Ülkemizde ise en çok değer verilen vatandaşlarımız olmuştur. Yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla donattığımız imkanlar öncelikle sizin içindir. Türkiye Yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminizi rahatça sürdürmek sizlerin hakkıdır. Bunu da elbette aldığınız emekli maaşı ile yapacaksınız. Geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik.Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını 25 liradan, 1900 liraya çıkardık. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimizde fiş toplayarak vergi iadesi alırdı. Bu uygulamayı kaldırarak elde edileni maaşlara ekledik. Maaşların yattığı bankaların promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık. PTT aracılığıyla maaşları evlerinde alabilmelerini sağladık. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükselmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Biner lira olarak başlayan ikramiye ödemelerinin tutarını 2 bin liraya çıkardık.'KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ'Son günlerde birileri emekli maaş ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Söz veriyormuş. Aynı zat kazandığı belediyelerden tek bir işçinin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Bunca insan belediyelerden çıkarıldı. Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar. Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz dediler. Hangi çiftçiye vermişler. Emeklileri gözlerine kestirmişler. Açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar.'AVRUPA VE ABD'DEN PARA DİLENECEKLER''Yapacağız' dediğimiz her projeyi yaptık. Bu arada eksiklerimiz olmuş olabilir. Ülkemize çağ atlattığımızı kimse iddia edemez. Toplu konutlarımızı sahiplerine dağıttık. Deprem felaketine rağmen hiçbir kesimi maddi açıdan mağdur etmedik. Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyor, en az 7 kişiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Bunlar köprüsünden tüneline kadar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor. Eskiden hastanelerimizin halini düşünün. Savaş Ay'ın programını hatırlarsanız, bu size yeter. Bunlar siyasette koalisyonlar, ekonomide kriz ve çöküş demek olan eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyorlar. Böyle bir zihniyetin mevcut işleyişi sürdürmesi mümkün mü? Para dilenecekler para. IMF'den para dilenmediler mi, memur maaşlarını ödemek için. 20 yıldır bizde böyle bir şey gördünüz mü? Göreve geldik, IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı. Biz borcu bitirdik IMF'yi kapıdan içeriye sokmadık.Bunlar eski Türkiye'yi geri getirme amacındalar. Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edip sonra Avrupa ve ABD'ye gidip para dilenecekler.