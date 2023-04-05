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Bakan Kasapoğlu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi ülke olarak, millet olarak, devlet millet dayanışmasını en üst noktada ortaya koyduğumuz gibi, bundan sonra da bu seferberliği, bu dayanışmayı, bu kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu
Ekleme: 5.04.2023 - 19:12 Güncelleme: 5.04.2023 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki programları kapsamında Adıyaman Üniversitesi'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adıyaman'ın depremden etkilenen illerin en başında gelenlerden olduğuna işaret eden Kasapoğlu, 'Bu anlamda devlet olarak, hükümet olarak, pek çok açıdan
yaraları sarma sürecinde seferberlik sürecini hepimiz yaşadık. Bu süreci hep birlikte yönetiyoruz ilk andan itibaren.' ifadesini kullandı.

Bakanlıkları, diğer kurum ve kuruluşlar, diğer bakanlıkların tüm insan kaynaklarıyla ve tüm imkanlarıyla Türk milletinin yaralarının sarılması için seferberlik halinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, 'Bugüne kadar olduğu gibi ülke olarak, millet olarak, devlet millet dayanışmasını en üst noktada ortaya koyduğumuz gibi, bundan sonra da bu seferberliği, bu dayanışmayı, bu kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii ramazan ayı kardeşlik, birlik, beraberlik ayı. Bu ayın ismi inanıyorum ki yaralarımızı sarmamıza katkı sağlar.' diye konuştu.

Bakanlık olarak spor tesisleri, salonları, semt sahaları, tenis kortları, gençlik merkezlerine ve gençlik kamplarına kadar milletin emrinde olduklarını anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

'Bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtlarımıza hem deprem anından itibaren hem de sonraki süreçte transferler, bu sürecin yönetilmesinde önemli bir unsur oldu. Adıyaman'da yurtlarımızdaki depremden etkilenen kardeşlerimizle birlikte olacağız. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onlarla birlikte bu sürecin yaralarını sarma noktasındaki konuları paylaşacağız, hasbihal edeceğiz. Elbette olmazsa olmazımız gençlerimiz, Türkiye'nin umududur. Gençlerimizle yine hasbihal edeceğiz, onlarla kucaklaşacağız. Yaraları sarma, yeniden inşa süreci, bir anlamda yeni binaların yapılması, diğer anlamda rehabilitasyon, sosyal faaliyetler, bu anlamda sporun rolü bakanlık olarak çalışma alanlarımızın en önünde geliyor.'

Kasapoğlu, sosyal ve sportif faaliyetlerle ilgili açılımları bulunduğuna dikkati çekerek, 'Adıyaman ve tüm ilçelerini kapsayan yeni yatırımlarımız, bu anlamdaki yeni süreci planlama noktasındaki çalışmalarımızı da gözden geçireceğiz. Projelerimizi yenileme noktasında, yeni projeleri hem gençlik yatırımlarıyla, gençlik merkezlerinden, gençlik faaliyetlerimiz, spor tesislerinden tüm çalışmalara kadar geniş bir perspektifle ortaya koyacağız, değerlendireceğiz.' şeklinde konuştu.

Toplantıya bölgede görevli Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve diğer yetkililer katıldı.

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