Ziraat Mühendisi Cem Hamavioğlu: Göksu Nehri boşa akıyor, Mersin’in su ihtiyacına ilaç olabilir

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin “boşa akarak” denize döküldüğüne vurgu yapan Ziraat Mühendisi Cem Hamavioğlu, Göksu Nehri’ne ’sulama ve kullanma suyu’ ihtiyacının karşılanması için baraj yapılması çağırısında bulundu.

Deprem bölgelerinden yoğun göç alan kentlerin başında gelen Mersin'de su kullanımında ciddi artış görüldü. Mersin, ‘çok şiddetli kuraklık kategorisine' geçti. Mühendis Hamavioğlu, su tasarrufunun büyük önem taşıdığı bölgede Mersin'in su problemini çözecek projeyi gündeme getirdi.VATANDAŞLARIN KULLANABİLMESİNE DİKKAT ÇEKTİMersin Mut'un güneyinde birleşip Silifke'den denize dökülen Göksu Nehri'nin suyunun ‘boşa aktığını' söyleyen Hamavioğlu, nehir suyunun tarlalarda vatandaşlar tarafından kullanılmasına imkân tanıyacak öneriyi sundu.”BARAJ YAPILMALI”Karaman'da iki kolda 2 baraj olduğuna dikkat çeken Hamavioğlu, bunun ‘incelenmesi gerektiğine' vurgu yaptı. Hamavioğlu, gereksiz yere denize dökülen suyun, kullanım ihtiyaçlarını karşılaması için baraj yapılması tavsiyesinde bulundu.