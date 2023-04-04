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Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar

Fox TV, algı operasyonu haberlerinden birine daha imza atacakken vatandaş gerçekleri gözler önüne serdi. Depremden en çok etkilenen Adıyaman'da provokatif haberler yapmaya çalışan Fox TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların, vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, ne söyleyeceklerinin bile belirtildiğini söyledi. Bir başka vatandaş ise, "Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi." dedi.

Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
Ekleme: 4.04.2023 - 16:06 Güncelleme: 4.04.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
Fox TV, deprem bölgesindeki provokatif haberlerine bir yenisini eklemek isterken, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı şeklinde algı oluşturmak istheyen FOX TV, vatandaşlara mikrofon uzatmadan eksiklerin çok olduğu şeklinde konuşmalarını telkin ediyor. Bölgedeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde FOX TV'ye isyan ederken, bir başka vatandaş ise, 'Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi.' diyerek FOX TV'ye tepki gösterdi.

FOX TV ALGI OPERASYONU PEŞİNDE

FOX TV, 14 Mayıs seçimlerine gidilirken algı operasyonlarına daha da hız verdi. Deprem bölgesinde provokasyon peşinde koşan FOX TV'yi bir vatandaş kayda alarak ifşa etti.

'SEÇTİKLERİ ADAMLARLA DEVLETİN KURUMLARINI KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Vatandaş, telefonla yaptığı kayıtta, FOX TV'nin yaptıklarını şu şekilde aktarıyor:

FOX TV muhabirleri gelmiş, önceden adamlarını belirledikten sonra, devletin kurumlarını bütün kurumlarını karalamak istiyorlar. İnsanları seçiyorlar, ön konuşma yaptırıp, ondan sonra çekim yapıyorlar. Yandaş muhtarlar bulup devleti karalama provokasyonu yapıyorlar.

Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar

'ALLAH BÖYLE MUHTARLARIN BELASINI VERSİN'

Bir başka depremzede vatandaş ise, provokasyona şöyle tepki gösterdi:

Millet ala ala, koyacak yer bulamıyor. Her şeyimiz var. Böyle muhtarların da Allah belasını versin.

Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
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