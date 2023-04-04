Trump suçlamaları reddetti mahkemeden ayrıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Başsavcılığının kendisine yönelttiği suçlamaları reddederek mahkemeden ayrıldı.Yoğun güvenlik önlemleri altında 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'dan çıkan Trump, yerel saat ile 13.30 civarında mahkemeye ulaştı.Trump'a, mahkemeye gelişinde gizli servis konvoyu eşlik ederken, havadan da New York Polis helikopteri ile canlı yayın yapan medya helikopterleri takipteydi.Trump'ın, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izinin alınması gerekiyor.Trump'ın avukatları, diğer bir uygulama olan kelepçe takılmasının ise gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.İçeride rutin uygulamalardan sonra Trump hakim karşısına çıkacak ve suçlamalar ile hakları kendisine resmen bildirilecek.ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, mahkemeye çıkmak için dün Florida'daki malikanesinden New York'a özel uçağı ile gelmişti.Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.