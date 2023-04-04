Trabzon'u ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yanından ayırmadı

Türkiye için kritik seçime sayılı günler kaldı.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 gün kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti.Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı mitingin ardından ziyaretine mezarlıkta devam etti.İmamoğlu ile birlikte Sülüklü Mezarlığına giden Kılıçdaroğlu, buradaki Şehitlik'te şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua etti.Kılıçdaroğlu, Trabzon ziyaretini iftar programıyla sonlandırdı.Partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile samimi anları dikkatlerden kaçmadı.Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu tek bir an yalnız bırakmadı.İftar programında konuşan Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:Bizim yeni bir sürece ve yeni bir başlangıca, kavgadan uzak bir başlangıca ihtiyacımız var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Büyümek ve kalkınmak istiyoruz. Gencecik evlatlarımız geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak, üreterek, kazanarak ve huzur içinde yaşayarak kendi ülkelerinde kalmalılar ve onun yolunu yordamını bulmalıyız. Bizim evlatlarımız geleceği yurt dışında arıyorsa her birimizin oturup düşünmesi lazım, sadece benim değil. Bu sorunun yanıtını kendi vicdanımızda sorgulamalıyız.A partisi, B partisi demiyorum ama kendi vicdanımızda sorgulamalıyız. Bunu sorguladığımız andan itibaren doğruyu bulmuş oluruz. Bu bölgenin 2 stratejik ürünü vardır; çay ve fındık. Bunlar dışında üretilecek kitlesel bir ürün yoktur. Stratejik ürünün bölge açısında önemini bilmek ve bunun gelecek planlarının yapılması gerekiyor.Eğer burada fındık konusunda tekelleşme olursa, yabancı bir firma gelirse ve büyük kazançlar sağlarsa kimin alın teri kime verilmiş oluyor? Fındığın dünyadaki kullanım alanı 150 milyar dolarlık ciroya ulaşıyorsa ve dünyada fındık üretiminde Türkiye bir numaraysa ve biz 1 buçuk-2 milyar dolar gelir elde ediyorsak oturup düşünmemiz lazım. Biz üretiyoruz, başkaları kazanıyor.