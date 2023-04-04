Samsun merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis ve suç operasyonu gerçekleştirildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla 17 Haziran 2022 tarihinde 2 şüpheliye yönelik çalışma kapsamında yapılan tespitler neticesinde şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira olduğu tespit edildi.Genişletilen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Adana, Manisa, Aksaray, Rize, İzmir, Erzurum, Mersin, Antalya, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 65 kişi 8 şirket ve şirket sahipleriyle yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.