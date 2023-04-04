Reel efektif döviz kuru endeksi martta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0,78 puan artarak 59,38'e çıktı. Endeks, şubatta 58,60 düzeyinde bulunuyordu.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,62 puan azalışla 88,59'dan 87,97'ye geriledi.Türk lirasının değeri, martta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 5,56 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,37 puan arttı.