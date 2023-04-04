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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! 'Geldiler çünkü...'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine yaptığı 'göstermelik' ziyarete ilişkin "Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun amacının anlaşmak olmadığını söyleyen İnce, adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Kuralar çekildi, yerler belli. O geçmişte kaldı. Bitti orası. Artık adaylar belli" yanıtını verdi.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! 'Geldiler çünkü...'
Ekleme: 4.04.2023 - 09:45 Güncelleme: 4.04.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! 'Geldiler çünkü...'
Memleket Partisi lideri İnce, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine gerçekleştirdiği ziyarete de değindi.

7'li koalisyonun seçimi kazanmak gibi bir derdinin olmadığının altını çizen İnce, dikkat çeken ifadeler kullandı.

'AMAÇ ANLAŞMAK, İKNA ETMEK DEĞİLDİ ZATEN'

Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ne yaptığı ziyarete ilişkin konuşan İnce, 'İttifakların süresi geçmişti.

Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusunu, seçim güvenliğini konuştuk.

'Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız' diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim.

Bu art niyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halilibrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi.  Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.' dedi.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! 'Geldiler çünkü...'
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