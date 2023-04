Mehmet Kasapoğlu açıkladı! Yurtlar hem öğrencilere hem depremzedelere hizmet edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK yurtlarının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Yurtlar hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacak. Yüz yüze eğitime devam eden, stajı olan öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Yurtlarımızı tekrar planladık. Öğrencilerimizi kendi mekanlarına kavuşturmak için hazırlıkları yaptık, dün itibariyle süreç başladı.'Depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.Büyük bir coğrafyaya yayılan deprem 17 ili etkileyerek binlerce vatandaşın evini enkaza çevirdi.Devlet millet el ele yürütülen süreçte devlet tüm imkanlarını depremden etkilenen vatandaşlar için seferber etti.Afet bölgelerine çadır ve konteyner kentler kuruldu.Bir diğer yandan devletin KYK yurtları ve sosyal etkinlik alanları da depremzede vatandaşlar için hizmete açıldı. Kentlerin toparlanma sürecinde üniversite eğitimleri ise online olarak devam etti.Yapılan açıklamaya göre üniversitelerde öğrencilerin taleplerine bırakılarak pazartesi günü itibariyle örgün eğitime geçti.Bu kapsamda öğrencileri tedirgin eden yurt konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, açıklama yaptı.Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve depremzedelerin mağdur etmeme adına bu sürecin birlikte yöneteceğini ifaderek, 'Bu süreçte yurtlarımız hem depremzedelere hem öğrencilerimize hizmet edecek.' dedi.Bakan Kasapoğlu'nun konuşma başlıkları şu şekilde:'Deprem süreci ve tabi ki depremin etkileri bu anlamda bu ay inanıyorum ki tüm ülkemiz için depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yaraları sarma vesilesi olsun.6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler çok ama çok büyük etkilere maalesef neden olan bir deprem süreci.Depremin ilk anından itibaren devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanların ortaya konduğu bir süreç.Bununla birlikte tabi ki milletimizin, sivil toplumun hakikaten devletin, milletin çok güçlü bir dayanışma örneği.Konutlara yönelik seferberlik ilk andan itibaren başladı.Konutlar yükselmeye başladı, diğer yandan hayatın normal akışına yönelik adımlar birer birer harekete geçirilmeye başlandı.Gerek kamu, gerek sivil toplum depremin ilk anından itibaren seferberlik var. Bu süreçte diğer bakanlıklar gibi GSB olarak da tüm altyapımızı deprem süreci için ortaya koyduk.Güçlü bir şekilde destek verme noktasında hamdolsun aşama kaydettik. Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettik. Bakanlığımıza ait salonlar, sahalar, havuzlardan tenis kortlarına kadar her imkan depremin yaralarını sarmak üzere tahsis edildi.Halen de hem 70 binden fazla arkadaşımızın bu konudaki gayretleri, hem binlerce tesisimizin deprem bölgesi başta olmak üzere hizmet için bu anlamdaki sürecin yönetilmesi için çaba başlatıldı.Bakanlık yurtlarımız bu süreçte bakanlığımızın diğer tesisleri gibi her biri an itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Hem barınma, hem sosyal bir takım çalışmalar amacıyla çalışmalara devam ediyor.Bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız dünyanın model olarak en yaygın Yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor.Pandemi sürecindeki yurt konusundaki sürece katkısı, önceki afetlerdeki katkılar, yine deprem anından itibaren de ve deprem bölgesi dışındaki iller olmak üzere yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletin emrine amade yaptık.'