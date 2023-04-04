MEB, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav merkezlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacak.Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.