Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak açıklandı.Öte yandan Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.