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İstanbul'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Pendik'te aralarında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki B.G., Senar Bozdemir'i bıçaklayarak öldürdü.

Ekleme: 4.04.2023 - 16:25 Güncelleme: 4.04.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da alacak verecek kavgası: 1 ölü
İstanbul'un Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan 2 grup telefonda birbirlerini tehdit ettikten sonra Sülüntepe Mahallesi'nde buluştu.

37 yaşındaki Senar Bozdemir ve arkadaşı M.B., telefonda tartıştıkları A.G.(42), B.G.(17), P.C.A.(16) ve K.Y.(16) ile karşı karşıya geldi.

Önce tartışma sonra kavga
Taraflar burada da önce tartıştı daha sonra da kavga etti.. Kavgada B.G., Senar Bozdemir'i bıçakladı.

Bozdemir kanlar içinde kalırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti
Bozdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan A.G., B.G., P.C.A. ve K.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.G., B.G. ve P.C.A. ise tutuklandı.

Öte yandan tarafların tartıştıkları anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirinin üstüne yürüdüğü anlar yer aldı.
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