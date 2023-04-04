Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz

Türkiye'nin ihracatta kaydettiği ilerleme, aydan aya olumlu bir ivme izliyor.Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı verilere göre mart ayında ihracat, yıllık bazda yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde ithalat ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolara çıktı.Martta dış ticaret açığı ise bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 3,7 yükselerek 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı ise 34,9 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından mart ayı ihracat oranına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Nebati, mesajında 'Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz.' dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ihracat rakamlarına ilişkin açıklaması şu şekilde:Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şubatta daralan ihracat, mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı. Yine mart ayında otomobil satışları yıllık yüzde 57,9 ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 75,3 artış kaydederken, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artışla eşik değerinin üzerinde, 50,9 seviyesinde seyretti. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz.