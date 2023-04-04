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Finlandiya resmen NATO üyesi oldu

Finlandiya'nın NATO üyeliği resmen onaylandı. Konuyla ilgili birkaç saat önce açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 5. maddenin bugünden Finlandiya için etkili olacağını ifade ederek "Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek" dedi.

Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
Ekleme: 4.04.2023 - 16:04 Güncelleme: 4.04.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
Gelen bir son dakika haberine göre Finlandiya 31. üye olarak NATO'ya girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ittifakın kuruluş anlaşmasındaki 5. maddeyle 'sarsılmaz güvenlik garantisi' altına gireceğini bildirdi. Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜM ASKERİ VE SİVİL YAPILANMA DAHİL

Finlandiya'nın bugün NATO'ya üye olarak İsveç'ten farklı olarak nasıl bir güvenlik garantisi elde edeceği sorulan Stoltenberg, bugün tam üye olacak Finlandiya'nın bundan böyle ittifakın tüm askeri ve sivil yapılarına dahil olacağını hatırlattı.

5. MADDE BUGÜNDEN İTİBAREN DEVREYE GİRİYOR

Stoltenberg, 'Ancak en önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek. Toplu savunmamızdaki 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlamındaki 5. madde bugünden itibaren Finlandiya için de uygulanacak.' dedi.

KABİLİYET HEDEFLERİ GELİŞİYOR

Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti. Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi. Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Finlandiya resmen NATO üyesi oldu
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