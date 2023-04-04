FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması operasyonu
FETÖ/PDY terör örgütünün Emniyet Mahrem yapılanmasında Emniyet Mahrem İmanının eşi ve 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde yer aldığına dair veri kaydı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller ( itirafçı beyanı , ardışık arama , bylock vb) elde edilen Emniyet Mahrem İmamı Eşi ve 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 16 şahıs yakalanmış 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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