Erzurum'da 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı!

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin kargo aracıyla Van'dan Erzurum'a getirileceği ihbarını alan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Kuzey Çevre Yolu'nda kargo aracını durdurarak mühürlü kasa kısmında arama yapan ekipler, 15'i çocuk 41 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü Tahsin K'yi gözaltına aldı.Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Kaçakçılık ve narkotik suçlarından kaydı bulunan sürücü, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.