Diyarbakır'da yarışan araçlar çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüleri yarışan hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan araçlardan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.