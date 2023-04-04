Diyarbakır'da yarışan araçlar çarpıştı: 5 yaralı
Kayapınar'da sürücüleri yarışırken kontrolden çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpışması sonucu araçlar alev aldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüleri yarışan hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan araçlardan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Araçlar pert oldu
Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan araçlardan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Araçlar pert oldu
Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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