Depremin ardından İzmir'de konutlar 1 sene içinde teslim ediliyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 yılı ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 602 adet konutun yapımı tamamlandı. 23. Ekim 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Bakanlığımızca yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, “asrın felaketi” olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakanlık olarak deprem ülkesi olan Türkiye'de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görüyor ve sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini fiilen devam ettiriyoruz. “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte 650 bini aşkın konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yaralar sarıldı.Bakanlık olarak; depremin ardından yeni konut ve iş yerlerinin inşasına başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yeni konutlarını ve iş yerlerini 1 yıldan kısa bir sürede teslim ettik, etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ayrıca bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlandı. Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde ivedilikle çalışmalara başlandı.İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. İlk konutların teslim törenini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Bugüne kadar 1.400'ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutumuzun yapımında ise sona gelindi ve Mayıs ayına kadar tamamı teslim edilecektir.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ülkemize bugüne kadar tam 1 milyon 180 bin konut kazandırdık. İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa ettik. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e toplamda 13 bin konut ve dükkânı kazandırmış olacağız.İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı Merkez'de ve 3.657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirilmiştir.Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edilmiştir.Rezerv alanda ihale edilen 3.657 konut ve 68 işyerinden;-841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş,-2.357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskân işlemleri devam etmekte,-459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaat faaliyetleri devam etmektedir.-Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları devam etmektedir.Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi kapsamında; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlanmıştır.Yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmir'de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunuldu.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir'de toplam 12 bin 400 konut inşa ediyoruz. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. “İlk İş Yerim” kapsamında İzmir Kemalpaşa'da 40, Aliağa'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkânı esnafın hizmetine sunuyoruz.TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli projemiz de Millet Bahçeleri. İzmir'de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediliyor. Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.