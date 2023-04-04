Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ABD'ye ders' çıkışı dünya medyasında geniş yankı uyandırdı

Türkiye seçimleri dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Seçimlerin tarihinin kesinleşmesinden bu yana yedili koalisyonun adımlarını yakından takip eden Batılı devletler çeşitli hamlelerle seçim sürecine dahil olmaya çalışıyor.Türkiye seçimleri dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Seçimlerin tarihinin kesinleşmesinden bu yana yedili koalisyonun adımlarını yakından takip eden Batılı devletler çeşitli hamlelerle seçim sürecine dahil olmaya çalışıyor.Son olarak yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'na gerçekleştirdiği ziyarette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin 'Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır.' ifadelerini kullandı.'Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir.'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı ise dünya basınında geniş yankı buldu.Bloomberg haberi, 'Erdoğan'ın seçim söylemi, bir dizi muhalefet ziyareti nedeniyle ABD'yi hedef alıyor' sözleriyle manşete taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefet liderini ziyaret eden ABD büyükelçisini eleştirdiğini aktaran Bloomberg, Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimde ABD'ye bir ders verme taahhüdünde bulunduğuna da vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, özellikle Yunan basınında ilgi topladı. Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan: Hadi bu seçimlerde ABD'ye iyi bir ders verelim' başlığını kullandı.Protothema gazetesi, 'Erdoğan ve Biden karşı karşıya: Erdoğan vs. Biden: Amerika'ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım' başlığını kullandı.CNN Yunanistan da, Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetten duyurdu. CNN, 'Erdoğan ABD'ye ateş püskürdü' ifadelerini kullandı.Rus TASS haber ajansı haberi, 'Erdoğan ABD'nin Ankara temsilcisiyle buluşmayı reddediyor' cümleleriyle okuyuculara sundu.İran'ın resmi televizyonu Press TV haberinde, 'Erdoğan, büyüyen çatlağın ortasında ABD büyükelçisine kapıyı kapattığını söylüyor' sözlerini kullandı.