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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler İftar Programı’nda konuşuyor

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yardım eli uzatan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. "Daha önce çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık" diyen Erdoğan, "Deprem felaketine rağmen seçimi erteleme yoluna gitmedik. Seçim sürecinin çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz, bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı. "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini yineleyen Erdoğan, "İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına bırakan mevcut düzen sürdürülebilir değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler İftar Programı’nda konuşuyor
Ekleme: 4.04.2023 - 20:38 Güncelleme: 4.04.2023 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler İftar Programı’nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında, deprem sonrası son durum, terörle mücadele, seçim ve küresel adaletsizliğe dikkat çekti.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yardım eli uzatan dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. 'Daha önce çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık' diyen Erdoğan, 'Deprem felaketine rağmen seçimi erteleme yoluna gitmedik. Seçim sürecinin çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz, bu konuda kararlıyız.' ifadelerini kullandı. 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemini yineleyen Erdoğan, 'İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına bırakan mevcut düzen sürdürülebilir değildir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bu sofra bir muhabbet ve kardeşlik sofrasıdır. Depremin ilk anından itibaren devlet-millet el ele kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Dost kardeş ülkeleri yanımızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Milli gelire oranla insani yardımlarda en üst sıralarda yer alıyoruz.

Daha önce çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmayı başardık. Bugün de aynısını yapıyoruz.

Deprem bölgesinde konteyner ev sayısını en kısa zamanda 100 bine çıkaracağız. Dün itibarıyla 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 40 bin 761'inin temelini attık.

Deprem felaketine rağmen seçimi erteleme yoluna gitmedik. Seçim sürecinin çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz, bu konuda kararlıyız. Dalga dalga gelen zaferin ayak seslerini duyuyoruz.

Bölücü örgüt yandaşlarının baskısıyla seçimlere gölge etmesine izin vermeyeceğinize yürekten inanıyorum. Çatışmaları görmezden gelmiyor mazlumların feryatlarına kulaklarımızı tıkamıyoruz.

Türkiye ilk günden itibaren Rusya-Ukrayna arasındaki krize çözüm üretme gayretinde oldu. Ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunurken komşularımızda yaşanan trajedilere sırtımızı dönmüyoruz. Tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin önüne geçtik. Ukrayna'da adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan çatışmaları, gerilimleri yaşadık. Buna dur demenin vakti geldi.

Dünya 5'ten büyüktür diyerek defalarca küresel adaletsizliğe dikkat çektik. İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına bırakan mevcut düzen sürdürülebilir değildir.

Nasıl ülkemizin terör koridorlarla kuşatılmasına izin vermediysek yeni girişimleri de engelleyeceğiz. Terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bölücü örgütü palazlandırma girişimini görüyor ve takip ediyoruz.

NATO müttefikimiz ABD ile yakın diyaloğumuz devam ediyor.'
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