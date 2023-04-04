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CHP'li İrfan Kılıç'tan AK Partili isimlere tepki: HDP'ye kurban olun

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi'nde çıkan HDP tartışmasında CHP'li isim skandal sözler sarf etti.

CHP'li İrfan Kılıç'tan AK Partili isimlere tepki: HDP'ye kurban olun
Ekleme: 4.04.2023 - 14:22 Güncelleme: 4.04.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İrfan Kılıç'tan AK Partili isimlere tepki: HDP'ye kurban olun
Seçime 40 gün kala CHP ile HDP arasındaki dostluk bir seviye daha yukarı taşınıyor.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy için terör örgütünün siyasi uzantısıyla omuz omuza yürüyor.

Hal böyleyken CHP'li isimler de HDP'yi savunmaya devam ediyor.

CHP'nin kalesi Eskişehir'de yaşananlar ise iki parti arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Odunpazarı Belediye Meclisi'nin nisan ayı oturumunda sert tartışmalar yaşandı. CHP tarafının Milleti İttifakı'nın seçim mutabakatını okumasıyla birlikte ortam gerildi.

CHP meclis üyesi İrfan Kılıç, toplantıyı terk eden AK Parti üyelerine, “Kurban olun HDP'ye siz” diyerek tepki gösterdi.

CHP'li İrfan Kılıç'tan AK Partili isimlere tepki: HDP'ye kurban olun

'CHP'ye yakışır'
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, şunları söyledi:

Cumhur İttifakı meclis üyelerimize yönelik yapılan çirkin tutumu şiddetle kınıyorum. Meclis üyelerimiz, ilçemizin gündemini ele almak için bulunduğu Meclis salonunda CHP'li üyelerin sözde ittifak olmadıklarını savundukları HDP lehine yaptıkları güzellemeler kabul edilebilir gibi değildir. CHP'li Meclis Üyesi İrfan Kılıç'ın kullandığı 'Siz HDP'ye kurban olun' ifadesi kesinlikle kabul edilemez. HDP'ye kurban olmak isterlerse kendileri olabilirler, neticede umudunu PKK'nın siyasi uzantısında arayan CHP ve Millet İttifakı mensuplarına daha çok yakışır HDP'ye kurban olmak.

Cumhur İttifakı Meclis üyesi arkadaşlarımız bu çirkin söylemler altında Odunpazarlı hemşerilerimizin iradesinin hakim olması gereken Meclis salonunda HDP sloganlarının hakim olması sebebiyle salondan ve toplantıdan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Odunpazarlı hemşerilerimizin hakkını ortada bırakmayan değerli Cumhur İttifakı Meclis Üyelerimize göstermiş oldukları bu duruş için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
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