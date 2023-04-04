Brüksel'de Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika'ya geldi.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştiriyor.Ayrıntılar geliyor...