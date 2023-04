Bakan Çavuşoğlu: Türkiye küresel aktör oldu...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla buluştu.Burada konuşan Çavuşoğlu, iftar organizasyonu nedeniyle AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür ederek, sık sık deprem bölgesindeki vatandaşlarla da beraber olduklarını belirtti.Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, 'Büyük bir afet yaşadık. Sadece asrın değil tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. İnsanlık tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerden bir tanesini maalesef ülkemizde yaşadık. Yaralarımızı sarıyoruz ve başından beri vatandaşlarımızın yanındayız.' ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, depremzedeleri daha iyi şartlarda barınmaları için kalıcı konutlar hazır oluncaya kadar çadırlardan konteyner kentlere taşımaya başladıklarını dile getirdi.'YENİ EVLERİMİZİ YAPACAĞIZ, ŞEHİRLERİMİZİ İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ'Depremzedelerin bugüne kadar KYK yurtlarında, devlet misafirhanelerinde ve otellerde misafir edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, 'Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet-millet el birliğiyle inşallah yaralarımızı saracağız. Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz.' dedi.Çavuşoğlu, depremlerde yıkılan binaların daha iyisini, daha sağlamını ve çok daha güzelini 1 yıl içerisinde teslim etmiş olacaklarını dile getirerek, bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadi olduğunu hatırlattı.'TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇTürkiye'nin son 20 yıldaki ilerlemesine de işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti.'Türkiye, son 20 yılda çok şükür sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur. İstikrarı, ekonomik büyümesi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmamız, aynı şekilde dünyanın her yerinde ülkemizin, milletimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumamız, diğer taraftan dünyanın neresinde sorun varsa, neresinde yardıma muhtaç bir ülke toplumu varsa onların yardımına koşmamız ve de dünyanın çarpık sistemine karşı 'dünya 5'ten büyüktür', 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek, dünyanın ve sistemin bir reforma tabii tutulması konusunda çaba sarf etmemiz, Ukrayna savaşında barış için tek çaba sarf eden liderin Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan olması Türkiye'yi küresel bir güç yapmıştır.'Sadece Türkiye'nin küresel bir güç olmasının yetmeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, 'Türk dünyasının da birleşmesi gerekiyordu ve Türk Devletleri Teşkilatını kurumsallaştırdık, çok saygın, çok etkin bir uluslararası teşkilat haline getirdik. Ama bu da yetmez, Türk dünyasının birliğini, gücünü daha da artırmamız gerekiyor bunun için çok çalışıyoruz.' dedi.'İKİNCİ ASRIMIZDA ARTIK ŞAHLANMA VAKTİ GELMİŞTİR'Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye için hizmet eden herkesi saygı ve rahmetle yad eden Çavuşoğlu, 'Son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yaptıkları rakamlarla ortada. Geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama yetersiz. Bizim şimdi hedefimiz nedir? Türkiye'nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk Dünyası yüzyılı yapmaktır. Yani ikinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir.' ifadesini kullandı.14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'İnşallah 14 Mayıs seçimlerinden sonra daha güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar seçeceğiz ve Türkiye'nin istikrarını koruyacağız, birliğini koruyacağız. Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi başkalarının hizmetine sokmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bu milletimiz deprem bölgelerini kimin inşa edeceğini de çok iyi biliyor, Türkiye'yi ikinci asrında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olarak kimin bunu başarabileceğini de çok iyi biliyor. Herkes konuşacak, ama 14 Mayıs'ta inşallah vatandaşımız, 'yeter söz milletindir' diyerek sandıkta gereken cevabı da verecek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok daha güçlü bir şekilde inşallah iktidara tekrar getirecek.''(DÜNYADA) GÜÇ PAYLAŞIMI OLURKEN TÜRKİYE'NİN BU GÜCÜN MERKEZİNDE OLMASI GEREKİYOR'Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak güçlerini birleştirdiklerine işaret ederek, 'Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü olması gerekiyor, dünyada sorunlar devam ediyor, çatışmalar devam ediyor, dünyanın sistemi sorunları çözemiyor.' dedi.Dünyada bir güç paylaşımı olduğunu ve her yerde yeni güçler ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu:'Bu güç paylaşımı olurken Türkiye'nin bu gücün merkezinde olması gerekiyor. O yüzden bizim istikrarımızın devam etmesi gerekiyor. Ve ülkemizin o muasır medeniyet seviyelerinin üstüne çıkması için de yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde, devlet millet el ele vererek hedeflerimize ulaşacağız. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmak, temsil etmek bizim için onurdur, gururdur. Güçlü Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu, Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu herkese itinayla, özenle anlatmaya, gereken cevapları da vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle.'