Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı ikili görüşmede, İsveç'in NATO'ya katılımı için atması gereken adımları hatırlattı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu'nun ikili temasları sürüyor.
Çavuşoğlu yaptığı Twitter paylaşımında, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart." ifadesini kullandı.
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