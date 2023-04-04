AK Parti sözcüsü Çelik'ten Finlandiya'ya tebrik mesajı: Üye olacakların terör konusunda tutumları net olmalı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin onay sürecinde izlediği yöntemi açıklayan Çelik, "NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusunda tutumlarının net olması gerekir." ifadelerini kullandı.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla NATO üyeliği gerçekleşen Finlandiya'yı tebrik etti.
Türkiye'nin Finlandiya üyeliğini onaylama sürecindeki izlediği yönteme değinen Çelik, 'Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlerine dayanan savunma ilkelerine vurgu yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO'nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.' ifadelerini kullandı.
İsveç terörle mücadele düzenlemelerini hayata geçirmeli
NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerektiğine dikkat çeken Çelik, 'Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır.' şeklinde açıklama yaptı.
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