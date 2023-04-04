  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

7'li koalisyonda ortak liste krizi! Her parti ayrı telden çalıyor

İttifakların ve siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine 5 gün kala Millet İttifakı'ndaki kriz bitmek bilmiyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen SP'ye, DEVA kanadı itiraz ediyor. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor.

7'li koalisyonda ortak liste krizi! Her parti ayrı telden çalıyor
Ekleme: 4.04.2023 - 08:27 Güncelleme: 4.04.2023 - 08:28 / Editör: Ozge Selin
7'li koalisyonda ortak liste krizi! Her parti ayrı telden çalıyor
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.

Deva'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulunuyor.

DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi.

Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.

Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.

CHP VE İYİ PARTİ'DE YENİ SKANDAL

14 Mayıs seçimleri öncesi teşkilatlarına duyuru yapan CHP, temayül yoklaması yapılmayacağını ve sandık kurulmayacağını, sadece desteklenen aday adaylarının belirtilip zarfa konularak kendilerine gönderilmesini istedi.

Teşkilatların gazını almak için yapılan bu göstermelik uygulama, büyük tepkiye yol açtı.

Bu süreçte İYİ Parti'de ise başka bir skandal patlak verdi.

Partinin Ankara'daki temayül yoklamasında ortalık savaş alanına döndü.

Tartışma sonucu tekme-tokat birbirine giren üyelerin o anları ağızları açık bıraktı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Uçuşlar kapatıldı!
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı