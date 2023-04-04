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28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü kadınlara küfür savurup hakaret etti

Başörtü düşmanları yine sahneye çıktı. Sosyal medyada gündeme oturan bir videoda bir kadının sokak ortasında başörtülü kadınlara yönelik küfür savurup hakaret ettiği görüldü. 28 Şubat zihniyetini taşıyan kadının sokakta gördüğü başörtülü bir kadına saldırdığı da belirtildi.

28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü kadınlara küfür savurup hakaret etti
Ekleme: 4.04.2023 - 22:22 Güncelleme: 4.04.2023 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü kadınlara küfür savurup hakaret etti
28 Şubat zihniyetli başörtü düşmanları yine hortladı.

Sosyal medyada yayınlanan ve gündem olan bir videoda bir kadının başörtülü kadınları hedef aldığı görüldü.

Başörtülü kadınlara küfreden ve hakaretlerde bulunan kadının sokakta bir başörtülü kadına da saldırdığı belirtildi.

İran'da kadınların öldürüldüğünü de ileri süren kadın 'Yüzde 75'iniz öleceksiniz.' diyerek tehditvari ifadeler kullandığı da görüldü.

28 Şubat zihniyetli kadının adeta zehrini kustuğu anlar büyük tepki çekerken sosyal medya kullanıcıları da Adalet Bakanlığının ve Emniyet'in harekete geçmesi konusunda çağrıda bulundu.

Kirli zihniyetin saldırıları çoğaldı

Başörtülülere hakaret eden kadına tepkiler çığ gibi büyürken son günlerde ise bu zihniyetin saldırıları da artış gösterdi.

Dün sosyal medyada görüntüleri yayınlanan olayda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadın, Kadıköy Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa D Grubu Kur'an Kursu'na saldırdı.

Kursun camını tekmeleyerek kıran kadın küfürler savurup el hareketi de çekti.

Erdoğan'a ve torunlarına kadar beddua etti!

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözlerle tehditler savurdu. Erdoğan'ın torunlarına kadar skandal ifadeler kullanan kadına, muhabir de teşekkür etti. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Seçim sürecinde yaşanan bu provokatif eylemler zamanlaması bakımından şüphe uyandırıyor.

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