13 örgüt bağlantılı ismin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK/KCK, MLKP ve DEAŞ terör örgütleriyle iltisaklı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Resmi gazetede yayınlanan kararla 13 örgüt bağlantılı isim ile 3 şirket ve bir derneğin mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mal Varlığının Dondurulması Kararı"nca terör örgütleriyle bağlantılı 13 ismin mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları durdurulan isimler arasında PKK/KCK Terör Örgütü iltisaklı Lezgin Örnek, Ayfer Beklen, Neslihan Zeray, Meıer Fuchs Susanne, Schmıd Pıa Barbara, Cömert Ardıç ile MLKP iltisaklı Hasan Dağdelen'in Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu. Ayrıca, DEAŞ terör örgütü iltisaklı gerçek ve tüzel kişilerin de Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Buna göre; DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler Nevin Hamıda, Suphi Hamıda, Shaker Alhusaynı, Mohamed Salah Mohamed Abdulwahıd, Muhammed Al Vaki, Omar Alwakı'nın mal varlıkları donduruldu.Tüzel kişiler olarak ise 3 şirket ile 1 derneğinde mal varlığı durduruldu. Bu şirketler Disoft Teknoloji, Tasf. Hal. Sham Express Kargo Otomotiv Gıda İnşaat Elektronik Tekstil, Tayba Almedine Dış Ticaret ve Araç Kiralama olurken, Hayır Sancağı Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin de Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı.