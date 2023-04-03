Sultangazi'de yüzü maskeli grup yanlış kişiyi kaçırdı... 'Pardon' deyip geri bıraktılar.
Sultangazi'de yüzü maskeli grup, yanlış kişiyi kaçırdığını fark etti. 'Pardon' deyip geri bıraktılar.
Sultangazi'de yüzü maskeli grup telefoncu bir adamı kaçırdı.
Arabaya bindirdikten sonra yanlış kişiyi kaçırdıklarını anladılar.
Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark eden grup 'pardon' deyip adamı bıraktılar.
Kaçırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Arabaya bindirdikten sonra yanlış kişiyi kaçırdıklarını anladılar.
Yanlış kişiyi kaçırdıklarını fark eden grup 'pardon' deyip adamı bıraktılar.
Kaçırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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