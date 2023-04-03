  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selçuk Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’u Bakü’de ziyaret etti.

Ekleme: 3.04.2023 - 14:23 Güncelleme: 3.04.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti
Selçuk Bayraktar ziyarette Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında Azerbaycan'ın yardım ve destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev'e şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımı kardeşlik görevi olarak değerlendirdi.

İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda büyük başarılara imza attığını belirterek, Baykar'ın faaliyetlerinin de bu konuda öncü rol oynadığını vurguladı. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin diğer tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinde de başarıyla geliştiği vurgulandı ve işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BAYRAKTAR TEKNOLOJİ AZERBAYCAN KURULDU

Selçuk Bayraktar görüşmede Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini yüksek teknoloji geliştirme ekosistemleri vasıtasıyla pekiştirmek amacıyla yeni kurulan Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Aliyev'e bilgi verdi. Bayraktar Teknoloji Azerbaycan firmasının yapay zekâlı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları, fabrika seviyesi bakım, insansız sistemler pilotaj, teknisyen ve bakım eğitimleri, saha seviyesi teknik destek, lojistik koordinasyon alanlarında çalışması hedefleniyor.

BAYRAKTAR KIZILELMA MAKETİ HEDİYE ETTİ

Selçuk Bayraktar ziyaretin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın maketini hediye etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Uçuşlar kapatıldı!
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı