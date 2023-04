New York'ta 'Trump' alarmı: ABD tarihinde bir ilk olacak! O çağrı sonrası harekete geçtiler

Yarın New York Başsavcılığına giderek hakkındaki suçlamalara cevap vermesi beklenen Trump'ın Manhattan'daki rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.Trump'ın daha önce desteğe çağırdı taraftarları, 5. Cadde'deki Trump Tower'ın önünde New York Başsavcılığını ve Demokratları hedef alan slogan atarken, polis, her türlü taşkınlık ihtimaline karşı, çevredeki yaya geçişlerini bariyerlerle daraltarak trafiği kontrol altında tutmaya çalıştı.Geçen günlerde, tüm izinleri iptal edilerek tam kadro göreve çağrılan New York polisi, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının, Trump Tower'a bir sokak öteden daha yakın mesafede beklemesine izin vermedi.ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 'sus payı' ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.NE OLMUŞTU?ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.Jürinin hakkında verdiği suçlanma kararını 'siyasi' olarak niteleyen ve bunun 'seçimlere müdahale' olduğunu savunan eski Başkanın, ifade için yarın New York Başsavcılığına gelmesi bekleniyor.Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.