Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Seçimi kazanmak gibi bir derdi yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce, "Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi ve adaylıktan çekilmek gibi bir ihtimalin olmadığını da vurguladı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. CHP'den olaylı şekilde istifa eden ve bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin kendisini yalnız bıraktığını ifade eden İnce, CHP liderine 'Hoş geldiniz, güle güle' diyerek kapıyı göstermişti.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, ''Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce, 'Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.' dedi.İnce'nin konuya ilişkin Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:'İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. 'Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız' diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Bu art niyetli cümle değildi.Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.17 parti bir araya gelmiş. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. 11 büyükşehir belediye yardımcısı, Hazine yardımı, köşe yazarları, ekran bülbülleri var. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirleyemediler. 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerekecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.'