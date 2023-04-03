Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışan Sevilay Yılman'dan Erdoğan'a iftira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına yönelik tepkiler sürerken yandaşlar da CHP liderini aklama yarışına girdi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman katıldığı televizyon programında seccadenin kutsal olmadığı yönünde ifadeler sarf ederek Kılıçdaroğlu'nu savundu. Hızını alamayan Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da camide ayakkabıyla fotoğraflarının olduğunu da ileri sürerek Erdoğan'a iftira attı. Bununla da yetinmeyen Sevilay Yılman, Hacer-ü'l Esved taşını puta benzetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir iftar programında seccadeye ayakkabıyla basarak poz verdi.Kılıçdaroğlu'nun skandalına tepkiler dinmezken, destekçileri ise CHP liderini aklama yarışına girdi.Bu isimlerin sonuncusu ise Habertürk yazarı Sevilay Yılman oldu.Yılman, TV100 kanalında katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nu savunmak adına 'pes' dedirten sözler söyledi.Müslümanların üzerinde namaz kılarak Allah'ın huzuruna durduğu seccadenin kutsal olmadığını ileri süren Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da camiye ayakkabıyla giren fotoğraflarının olduğunu iddia ederek Erdoğan'a iftira attı.Yılman'ın hayretlere düşüren sözleri bununla da kalmadı.Habertürk yazarı Sevilay Yılman, katıldığı programın bir başka bölümünde ise Müslümanların kutsalı olan Hacer-ü'l Esved taşına dil uzattı.Yılman, cennetten gelmediğini ve önemsiz bir taş olduğunu iddia ettiği Hacerʼül Esved taşına put benzetmesinde de bulundu.