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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu!

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı. Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentte saat 09.00'da yoğunluk yüzde 62 olarak kaydedildi.

Ekleme: 3.04.2023 - 09:18 Güncelleme: 3.04.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aralıklı olarak yağmur etkili olurken, trafikte de sabah yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda,15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçişlerinde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe ile Göztepe ve Bostancı mevkisinde araçlar ağır seyrederken, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik adım adım ilerledi.

Ana arterlerin dışında Kadıköy Bağdat Caddesi ile minibüs caddesi olarak da bilinen Fahrettin Kerim Gökay caddesi ve bağlı sokaklarda trafikte yoğunluk oluştu.

Sultanbeyli'de ise Basra Caddesi girişinin yol çalışması nedeniyle kapatılarak akışın tek yönden sağlanması, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor. Çobançeşme kavşağından Zincirlikuyu'ya kadar da trafik ağır seyrediyor. Büyükdere Caddesi'nde Levent yönünde yoğunluk yaşanırken, Basınekspres yolunda da her iki yönde araçlar ağır ilerliyor.

İstanbul Büşükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentte saat 09.00'da yoğunluk yüzde 62 olarak kaydedildi.
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