İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmaların ardından İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.
İSRAİL GÜÇLERİ BÖLGEDEN AYRILDI
Söz konusu olaya ilişkin konuşan görgü tanıkları, Nablus'un El-Mahfiyye Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığını aktardı. Çatışmaların ardından İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.
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