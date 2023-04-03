FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu

Sık sık provokatif yayınlarıyla gündeme gelen FOX TV bu kez faka bastı. Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, bir televizyon kanalının haber KJ'sini ve logosunu kullanarak, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emlakçı, kiracı ve farklı milletlerden kişiler kavga etti' temalı bir mizansen haber yayınladı.PARODİ ÜZERİNDEN ALGI GİRİŞİMİSöz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Muhalefet yandaşı FOX TV, Korkusuz gazetesini kaynak göstererek söz konusu iddiaları gerçek sanıp ülkemizdeki mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti.KARAGÖZ 'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ' DEDİFox'un sunucusu İlker Karagöz, 'Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş.' ifadelerini kullandı.Parodi haberin sahibi Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz sözlerinin devamında ise, 'Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?' diye ekledi.PROVOKASYONU SOSYAL MEDYADA SÜRDÜRDÜKaraca'nın Fox'un içinde bulunduğu komik duruma karşı yaptığı, 'Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz' paylaşımının ardından Karagöz, algılarını sürdürerek, 'Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil.' şeklinde yanıt verdi.ALAY KONUSU GÖRÜNTÜLER YOUTUBE'DAN KALDIRILDIFOX sunucusunun ciddi bir tavırla olayı anlatması sosyal medyada alay konusu oldu. Yaşananlar sonrasında Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.