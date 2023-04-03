Fatih Portakal'ın seccadeye basan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklama telaşı: Cami dışından çekilen fotoğrafla algı yaptı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarla bastığı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Yaşananlar sonrası tepkilerin hedefi haline gelen Kılıçdaroğlu, tweet atarak özür dilemiş; bu da kamuoyunda kabul görmeyince CHP yandaşları Kılıçdaroğlu'nun imajını düzeltmek için asılsız görüntülerle algı operasyonlarına girişmişti. Bunun son örneği ise sunucu Fatih Portakal oldu. CHP yandaşı isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cami açılışı sırasında dışarıda çekilen fotoğrafını, "Erdoğan ve yanındakiler halıya yani büyük seccadeye ayakkabı ile basıyor. Ne diyeyim ki? Siz karar verin." ifadeleriyle paylaştı.

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri, aday sıfatıyla geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlik sonrasında verdiği pozlarda, seccadeyi ayakları altına almıştı. Ayakkabılarıyla seccadeye bastığı görülen Kılıçdaroğlu'nun 'aceleye geldi' sözleri de boşa çıktı ve aynı yerde farklı kareler de çektiği belirlenmişti.Yaşananlar sonrası tepkilerin hedefi haline gelen Kılıçdaroğlu, tweet atarak özür dilemiş; bu da kamuoyunda kabul görmeyince CHP yandaşları Kılıçdaroğlu'nun imajını düzeltmek için asılsız görüntülerle algı operasyonlarına girişmişti.Bunun son örneği ise sunucu Fatih Portakal oldu. CHP yandaşı isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cami açılışı sırasında dışarıda çekilen fotoğrafını, 'Erdoğan ve yanındakiler halıya yani büyük seccadeye ayakkabı ile basıyor. Ne diyeyim ki? Siz karar verin.' ifadeleriyle paylaştı.Portakal paylaşımında, 'Seccade dediğin bildiğin halı, yani yer yaygısı; hali olur, post olur, hasır olur… Basmaksa günah değil, ancak basmamak vicdani ve ahlaki davranış, bir erdem. Ama faiz günah bunu biliyorsunuz değil mi? Fotoğraf ise 2018 Bişkek, İmam Serahsi Camii açılışı. Erdoğan ve yanındakiler halıya yani büyük seccadeye ayakkabı ile basıyor. Ne diyeyim ki? Siz karar verin. Fotoğraf Cumhurbaşkanlığı arşivinden…' ifadelerini kullandı.Söz konusu iddialar geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı. Asılsız iddiaları yeniden gündeme getiren Portakal'a tepki gösterdi.İletişim Başkanlığından o fotoğrafa ilişkin yapılan açıklama şöyleydi:'Organize bir biçimde birçok sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiaları doğru değildir.1- İddiaya konu bir fotoğrafta, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile beraberindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye ayakkabı ile girdiği iddia edilmiştir.Fotoğrafla ilgili taramalar neticesinde, fotoğrafın 2 Eylül 2018'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılış töreni esnasında çekildiği tespit edilmiştir.Dar acıyla kesilerek manipüle edilen fotoğrafın geniş açılı orijinal hali incelendiğinde, fotoğrafın cami içi değil dışında çekildiği açıkça görülmektedir.'