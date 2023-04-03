Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'ın tehditlerine sert tepki: Sizden korkmuyorum

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Fahrettin Altun'u hedef aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medyada bir algı oluşturacağını ve bunu da Altun'un yöneteceğini öne süren eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. Altun, 'Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum' dedi.Altun, 'Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde' mesajını da paylaştı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş.Kendisine hukuksuzca “özgürlük” vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum!Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız.Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz.'Fahrettin Altun'un seçim günü ve oy sayımı sırasında manipülasyon yapmakla görevlendirildiğini söyleyen HDP'li Demirtaş, şu skandal ifadelerle Altun'a seslendi:Generalcik Fahrettin'e gelince… Bu kadar hızlı gitme derim Fahrettin. Bir an dönüp bakacaksın ki arkanda ordu falan kalmamış, hepsi firar etmiş. Herkes kaçar, kurtulur, olan sana olur.*Çima diya te ji te re qet negotiye, kuro Fexredîn (Annen sana neden hiç söylemedi Fahrettin): Olaylara karışma!