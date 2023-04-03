Eren Bülbül'ün annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: “PKK ,CHP’yi emri altına almış, beklenen de buydu”

Sabah'ın haberine göre; Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.6'lı koalisyon ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ile hareket etmesine tepki gösteren Ayşe Bülbül,' Oğlumu PKK'lı teröristler şehit etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlarımız PKK'yı yok etmeye devam ediyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ,adaylığı netleştikten sonra hemen HDP'nin yanına koştu. Amacı ne Erdoğan gitsin, ülke perişan olsun, bölünsün. Bunların amacı bu. HDP ile beraber olmaları benim yüreğimi yaktı. Oğlumun kemiklerini sızlattı. Sakın buraya oğlumun mezarına gelmesinler. Yazıklar olsun' dedi.Bundan önce de platformlarda 'CHP'nin HDP ile koalisyonu 'olup olmadığı' sorulduğunda hiçbir zaman net bir cevap verememişlerdi. Çünkü onların amacı HDP ve diğer partilerle birlikte olup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirelim de ne olursa olsun düşüncesindeler.Kandil'deki teröristlerin CHP'ye verdikleri talimatları televizyonda izlerken yüreğim parçalandı. Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş. Artık PKK,CHP'yi emri altına almış. Bu sözlere, talimatlara sadece onların yüreği evet der. CHP ve ittifak yaptıkları partiler sakın Milliyetçilikten, insanlıktan bahsetmesinler. Hele de İyi parti onlarla nasıl bir olur. Meral Akşener televizyonda hep 'PKK ile beraber değiliz' diyordu. Şimdi beraber oldular. Meral hamım 'Hani milliyetçilik, hani vatanseverlik'. Bizler vatanımızı onlara bırakmayacağız. Türk milleti, Türk halkı 6'lı masanın amacını gördü . Masa 6'ydı 7 oldu.HDP'nin hemen ayağına gittiler.Artık ne talimat alırlarsa onu yapmak zorunda kalacaklar. Ama ne olursa olsun amaçlarına kavuşamayacaklar. Ahirette şehitlerimizin kanında boğulacaklar. Türk halkı onlara 15 Mayıs'ta cevabını verecek. 15 yaşında ki oğlum vatanı için şehit edildi. Çocuk katilleriyle beraber olmak demek, vatanı bölmek ,satmak için ne olursa olsun yapmaktır .CHP'nin zihniyeti buydu. İYİ parti'nin de sağcı zihniyeti onlara teslim oldu. Neden 'yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin' .Amaçları olmayacak. Bu zamana kadar hakkımı onlara hiç helal etmemiştim, ömrüm boyunca da etmeyeceğim' dedi