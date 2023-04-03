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Çocukken koşup oynadıkları sokaklarda bu kez kürek çektiler

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı nedeniyle büyük bölümü su altında kalan ilçede Barhal çayındaki kano parkuru da sulara gömüldü. Kano sporcuları, ilçe merkezinden geçen Barhal çayında değil de bu kez koşup ve oynadıkları caddelerde kürek çekerek Türkiye Şampiyonasına hazırlandılar.

Ekleme: 3.04.2023 - 12:10 Güncelleme: 3.04.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Çocukken koşup oynadıkları sokaklarda bu kez kürek çektilerArtvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin yükselmesi ile ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı.

İlçedeki Barhal çayında 2013 yılında yapılan akarsu yapay kano parkuru da sular altında kalınca, kano ve rafting sporcuları bu kez ilçe merkezini sular altında bırakan baraj gölünde idman yaptı.

Çocukken koşup oynadıkları sokaklarda bu kez kürek çektiler

Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü kano ve rafting sporcuları, sular altında kalan cadde ve sokaklarda kürek çekerek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

Çocukken dolaşıp gezdikleri koşup oynadıkları cadde ve sokaklarda kürek çeken sporcular, evlerin içine kanolarıyla girdiler.

Eski ilçede bulunan kano parkuru su altında kaldığını ifada eden Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Kano Antrenörü İlhan Demirtaş, 'Çalışmalarımız sular altında kalan ilçede göl üzerinde devam ediyor. Toplam 50'ye yakın akarsu kano sporcularımız var. Şuanda yarışmalara hazırlanıyoruz ve alt yapı olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde devam etmeye çalışıyoruz.

Akarsu kanocusu olduğumuz için bizim için debi önemli dalga önemli yani şuan durgun olduğu için sadece hayali antrenman yapıyoruz. Kürek çekme yapıyoruz, 'spordan kopmayalım devamlı antrenmanlı olalım' diye antrenmanımızı yapıyoruz. Belediye başkanımız parkur sözü verdi. İnşallah parkurumuz yapıldığı zaman çok iyi sonuçlar alabileceğiz ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Çocukken koşup oynadıkları sokaklarda bu kez kürek çektiler

“Koşup oynadığımız caddelerde kürek çekiyoruz”

Akarsu Kano Sporcusu Duygu Beyaz ise yaptığı açıklamada “Yaklaşık 4-5 senedir bu sporla uğraşıyorum. Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Şuanda parkurumuz olmadığı için baraj suyunda antrenmanlarımız devam ediyor. Tabi biraz duyguluyum. Şu tarafta evim vardı, şuan göremiyorum. Evim yıkılmış yani duygulu bir şey. Önceden burada koşup oynadığımız yürüdüğümüz yerde şimdi kürek çekerek kanoyla gidiyorum. Çok duygulu süreç yaşıyorum şuan” diye konuştu.

“Binaların arasından geçerek farklı bir aktivite yapıyoruz”

Akarsu Kano Milli Sporcusu Furkan Polat ise “Şuanda kano parkurumuz yıkıldığı için su altında kaldığı için yaşadığımız şehirde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çok farklı duygular içindeyiz. Şuan iki binanın arasından geçiyoruz. Çok eğlenceli bir aktivite oluyor bizim için de. Bir yandan duyguluyuz ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok“ ifadelerini kullandı.

Su seviyesi 100 metreye yaklaştı

Öte yandan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım da su tutmaya başladı. Su tutma işleminden bu zamana geçen 4 aylık süre içerisinde Barajda su yüksekliği 97 metreyi aşarak 100 metreye yaklaştı.

Çocukken koşup oynadıkları sokaklarda bu kez kürek çektiler
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