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Adeta gök delinecek! Meteoroloji'den kar ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Nisan 2023 güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde sağanak ve kar uyarısı yapan uzmanlar yağışların gök gürültülü şekilde çok kuvvetli olacağını ifade etti. Bölge bölge uyarılarını sıralayan uzmanlar yaşanabilecek sel, su baskınlarına karşı tedbir çağrısında bulundu.

Ekleme: 3.04.2023 - 09:53 Güncelleme: 3.04.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Adeta gök delinecek! Meteoroloji'den kar ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Mart ayındaki yağışlar Nisan'da da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre sağanak ve fırtına yurdu etkisi altına alıyor. Bugün itibariyle başlayacak olan yağışlar özellikle yarından itibaren gök gürültülü şekilde şiddetini artıracak. Uzmanlar günler öncesinde yaptığı uyarılarını tekrarlarken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurt genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

KUVVETLİ FIRTINA VE SAĞANAK ALARMI!
Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile sabah saatlerinde Ankara ve Yozgat çevreleri, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
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