Adeta gök delinecek! Meteoroloji'den kar ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Mart ayındaki yağışlar Nisan'da da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre sağanak ve fırtına yurdu etkisi altına alıyor. Bugün itibariyle başlayacak olan yağışlar özellikle yarından itibaren gök gürültülü şekilde şiddetini artıracak. Uzmanlar günler öncesinde yaptığı uyarılarını tekrarlarken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurt genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 23°CParçalı bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı bulutluK.MARAŞ °C, 22°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile sabah saatlerinde Ankara ve Yozgat çevreleri, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıERZURUM °C, 12°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKARS °C, 11°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıMALATYA °C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıParçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutluGAZİANTEP °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutluSİİRT °C, 16°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 21°CParçalı bulutlu