Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı

Togg'un T10X modeli 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin belirtilmesi dikkat çekti.

Kula Elazığ'a, Anadolu rengi Adana'ya doğru yola çıktı. Togg'un resmi sosyal medya hesabından, T10X'lerin teslimatıyla ilgili bir video paylaşıldı.Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, 'Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz' ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.